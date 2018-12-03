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  4. 03 Aralık 2018 08:29

Macron: ''Sarı yelekliler''le görüşün

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sokakları savaş alanına çeviren akaryakıt zamları protestolarıyla ilgili Başbakan Philippe'den muhalefet partileri lideri ve sarı yeleklilerden bir heyet ile görüşmesini istedi.

Macron: ''Sarı yelekliler''le görüşün
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Fransız basınında yer alan haberlere göre, Elysee Sarayı'nda akaryakıt zamları protestolarına ilişkin "kriz" toplantısı düzenleyen Macron, Başbakan Philippe'den muhalefet partilerinin lideriyle ve sarı yeleklilerden bir heyet ile bir araya gelmesini talep etti.

Haberlerde, bu konuda Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun da Philippe ile görüşmek istediği ifade edildi. Hidalgo, yaptığı açıklamada, başkentte gerçekleşen protesto gösterilerindeki güvenlik konusunda kendisiyle görüşmeyen hükümeti eleştirdi.

Macron, öğle saatlerinde, sarı yeleklilerin akaryakıt zamlarını protesto ettiği başkentteki Charles de Gaulle Meydanı ve çevresindeki caddelerde incelemelerde bulunduktan sonra "kriz" toplantısı için Elysee Sarayı'na geçmişti.

Muhalefet partileri, Macron ve hükümeti gösterilerde şiddete izin vererek protestocuların meşruiyetini zedelemeye çalıştığı yönünde eleştiriyor.

fransa , emmanuel macron
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