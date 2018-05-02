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  4. 02 Mayıs 2018 18:01

Macron'dan ''lezzetli eş'' gafı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Avustralya ziyaretinde Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull'un eşi için ilginç bir ifade kullandı.

Macron'dan ''lezzetli eş'' gafı
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avustralya ziyaretin esnasında düzenlenen basın toplantısında Avustralya Başbakan Malcolm Turnbull'un eşi Lucy Turnbull için ‘lezzetli’ ifadesini kullandı.

Macron'un Avustralya ziyaretinde Başbakan Malcolm Turnbull'ın eşi Lucy Turnbull için sarf ettiği sözler sosyal medyada tartışma yarattı. 

Macron'un  First Lady Lucy Turnbull için 'lezzetli' ifadesini kullanması, sosyal medyada  Macron'un kadını beğendiği ve bunun 'Freudyen bir dil  sürçmesi' olduğu şeklinde yorumlandı.

Macron dün görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında Turnbull çiftinin misafirperverliğini överken "Hoş karşılamanız için teşekkür ederim, size ve lezzeti eşinize" dedi.

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