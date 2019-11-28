Macron'dan skandal Türkiye açıklaması

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mali’de helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden Fransız askerleriyle ilgili düzenlediği basın toplantısında Türkiye’yle ilgili ortalığı karıştıracak açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz ay The Economist dergisine verdiği röportajda Türkiye’nin yürüttüğü Barış Pınarı Harekâtı’nı hedef alan Macron, “NATO müttefikimiz Türkiye, bizim ilgimizin olduğu bir alanda haber vermeden askeri harekat düzenliyor” diyerek bir tartışmanın fitilini ateşlemişti.

Macron konuyu ardından daha da ileri götürerek, “Şu an yaşadığımız şey NATO’nun beyin ölümüdür. ABD, Avrupa projesine sırtını döndü. ABD ve NATO müttefikleriyle stratejik karar alma mekanizmasında bir koordinasyon yok” ifadelerini kullanmıştı.

Fransa lideri skandal açıklamalarına bugün bir yenisini eklerken, “Türkiye hem Suriye’de oldu bittiyle operasyon düzenleyip, hem de NATO müttefiklerinden dayanışma beklememeli” dedi.

MERKEL NOKTAYI KOYMUŞTU

Öte yandan Almanya Başbakanı Angela Merkel dün Parlamento'da yaptığı konuşmada Türkiye'nin NATO üyeliğinin tartışılmasına son noktayı koymuştu.

Merkel, “Türkiye bir NATO üyesi olarak dışlandı. Bölgemizde olaylar alevlendiğinde ABD artık otomatik olarak sorumluluk almıyor. Jeostratejik öneme sahip Türkiye, partnerleriyle olan farklılıklarına rağmen NATO üyesi olarak kalmalı” ifadelerini kullanmıştı.

Almanya Başbakanı Merkel'den ''Türkiye dışlandı'' itirafı