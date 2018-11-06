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  4. 06 Kasım 2018 15:54

Mafya babasına kameraların önünde infaz

Yunanistan'ın başkenti Atina'da yaşayan mafya babası Yannis Makris evinin önünde suikaste uğradı.

Mafya babasına kameraların önünde infaz
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Yunanistan’ın başkenti Atina’nın Voula bölgesinde yaşayan 46 yaşındaki mafya babası Yannis Makris suikast sonucu hayatını kaybetti.

Hafta sonu yaşanan suikast sonrasında soruşturma başlatılırken Yunan basını bugün Makris’in evinin önündeki kamera kayıtlarına ulaştı.

Kamuoyu tarafından iş insanı olarak da bilinen Makris’in otomobiline bindikten sonra saldırıya uğradığı görüldü. Tabancasıyla 6 el ateş açan saldırganın yüzünü şapkayla gizlediği açıkça görülürken, ateş sonrasında Makris’in araçtan çıkmaya çalıştığı ve daha sonra düştüğü ifade edildi.

Katilin yanına gelip, yakın mesafeden ateş açtığı ifade edilirken, Yunanistan’ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini, videoyu “Saldırganın kimliğini belirlemek için” okuyucularına yayınladı.

mafya , infaz , yunanistan
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