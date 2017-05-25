Manchester katliamcısıyla ilgili şok Türkiye iddiası

Alman istihbaratı, Manchester’daki Ariana Grande konserinde 22 kişiyi öldüren ve yüzü aşkın insanı yaralayan 22 yaşındaki Libya asıllı Salman Abedi’nin saldırıdan 4 gün önce Türkiye’den İngiltere’ye geçtiğini öne sürdü.

Aralarında Türk asıllı Martyn Hakan Hett’in de olduğu çoğu çocuk ve genç 22 kişiyi katleden Abedi ile ilgili bu iddia Financial Times’ta bugün yer aldı.

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Alman istihbarat biriminde görevli yetkililer Manchester’da dünyaya gelen Abedi’nin saldırıdan 4 gün önce İstanbul’dan Düsseldorf aktarmalı olarak İngiltere’ye geçtiğini iddia etti. Financial Times’a konuşan üst düzey bir Türk yetkili, Türkiye hükümetinin Abedi hakkında İngiliz yetkililere Çarşamba sabahı bir dosya gönderdiğini söyledi.

İngiliz yetkililer Abedi’nin IŞİD ya da El-Kaide benzeri başka örgütlerle bağlantısı olup olmadığını araştırırken, İngiliz istihbarat birimleri IŞİD’in saldırıyı üstlenmesine temkinli yaklaştıklarını kaydetti.

Abedi’nin saldırıdan önce Suriye’de zaman geçirip geçirmediği konusunda bir açıklama yapılmadı.

İngiltere İçişleri Bakanı Amber Rudd, saldırganın Manchester’a Libya’dan geçtiğini söylerken Fransız yetkililer de İngiliz makamların Abedi’nin Suriye’ye gitmiş olabileceği iddiası üzerinde durduğunu kaydetti.

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ŞİMDİYE KADAR BİLDİKLERİMİZ NELER?

Şu ana kadar kanlı saldırı hakkında bilinenler şu şekilde:

• Güvenlik güçleri, Manchester Arena'daki Ariana Grande konseri bittikten hemen sonra yaşanan patlamada en az 22 kişinin öldüğünü doğruladı. Hayatını kaybedenler arasında çocuklar da bulunuyor.

• Saldırıyı 22 yaşındaki Libya kökenli Salman Abedi gerçekleştirdi. Abedi'nin Salford Üniversitesi'nde okuduğu açıklandı. Abedi'nin güvenlik güçleri tarafından bilindiği fakat tıpkı Westminster saldırısını düzenleyen Khalid Masood gibi “yüksek bir risk” olarak görülmediği ortaya çıktı.

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• Dünyayı şoke eden olayı dinci terör örgütü IŞİD Telegram üzerinden üstlendi. Ancak bu bilgi, bağımsız kaynaklarca doğrulanmış değil.

• Yetkililer 59 kişinin hastaneye kaldırıldığını, 60 kişinin ise patlamayı takiben olay yerinde sağlık görevlilerince tedavi edildiğini ifade etti. Hastaneye kaldırılanlardan 12'sinin 16 yaşın altında olduğu belirtildi.

• Manchester Arena saldırısı, 7 Temmuz 2005'te gerçekleştirilen Londra bombalamalarının ardından İngiltere tarihinin en kanlı saldırısı olarak kayıtlara geçti.

• Patlama esnasında konser salonunda yaklaşık 21 bin kişi olduğu belirtildi.

• Şimdiye kadar adı açıklanan kurbanlar şöyle: 18 yaşındaki Georgina Callander, sekiz yaşındaki Saffie Roussos, 26 yaşındaki John Atkinson, 32 yaşındaki Kelly Brewster, 15 yaşındaki Olivia Campbell, 32 yaşındaki Kelly Brewster, 44 yaşındaki Alison Howe, 43 yaşındaki Lisa Lees, 29 yaşındaki Martyn Hakan Hett, 42 yaşındaki Marcin Klis, 39 yaşındaki Angelika Klis ve yaşı henüz tespit edilemeyen okul çağındaki Megan Hurey.

• İngiltere polisi önceliğinin saldırganın tek başına (yalnız kurt) hareket edip etmediğini belirlemek olduğunu duyurdu.

• Güvenlik güçleri Salman Abedi'nin yalnız çalışıp çalışmadığını öğrenmek için soruşturmayı derinleştirdi. İncelemeler sonrasında akşam saatlerinde 3 kişi daha gözaltına alındı.

• NBC'ye konuşan ABD'li yetkililer, Abedi'nin ailesinin geçmişte güvenlik güçlerini uyardığını ve çocuklarının ‘tehlikeli' olduğunu söylediğini açıkladı. Söz konusu yetkililer, Abedi'nin daha komplike bir bomba yapmak için dışarıdan yardım almış olabileceğini açıkladı.

• Manchester'ı kana bulayan terörist soruşturması ülke sınırlarını aştı. İntihar bombacısı Abedi'nin kardeşi ve babası gözaltına alındı. İki şüpheli Libya’nın başkenti Trablus’ta gözaltına alınırken, kardeşinin özel terör eğitimi aldığı kaydedildi.