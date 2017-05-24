Sürücüler dikkat ! O yol 22 gün kapalı...
Sürücüler dikkat ! O yol 22 gün kapalı...
ABD bayrağı ve PKK paçavrası indirildi
ABD bayrağı ve PKK paçavrası indirildi
İzmirlilere büyük müjde ! Rahatlayacak...
İzmirlilere büyük müjde ! Rahatlayacak...
İstanbul'da 2 Suriyeli gözaltında, hepimizi kanser yapacaklardı
İstanbul'da 2 Suriyeli gözaltında, hepimizi kanser yapacaklardı
İngiltere Kraliçesi'nin yakınında bıçaklı saldırgan paniği
İngiltere Kraliçesi'nin yakınında bıçaklı saldırgan paniği
Volkswagen'in ardından şimdi de Fiat Chrysler !
Volkswagen'in ardından şimdi de Fiat Chrysler !
Şampiyonlar Ligi'ne 3 takımla katılabiliriz !
Şampiyonlar Ligi'ne 3 takımla katılabiliriz !
HDP'li iki ismin milletvekillikleri düşürülüyor
HDP'li iki ismin milletvekillikleri düşürülüyor
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Avrupa
  4. 24 Mayıs 2017 18:23

Manchester'daki saldırıda yeni gelişme

İngiltere'de gizli servis ve polisin Manchester'ı kana bulayan patlayıcı yapan şahsa ulaştığı iddia edildi.

Manchester'daki saldırıda yeni gelişme
A+ A-

İngiltere'de gizli servis ve polis insan avı başlattı, Reuters konser salonunu kana bulayan patlayıcıyı yapan şahsa ulaşılmış olabileceğini bildiriyor. Manchester'ın güneyinde üç şüpheliyi gözaltına alan polis, bir terör ağıyla karşı karşıya olduklarını duyurdu.

Konser salonunda 22 gencin ölümüne yol açan saldırgan Salman Abedi, Manchester doğumlu, Libya kökenli. Saldırganın İngiltere dışına seyahat ettiği ve patlamadan birkaç gün önce ülkeye döndüğü ortaya çıktı.

Hastane kaynakları, 20 yaralının yoğun bakımda olduğunu duyurdu. Can kaybının artmasından endişe ediliyor.

Başbakan May, ülkedeki terör tehdit seviyesini en üst düzeye çıkardı ve kritik noktalarda silahlı askerlerin görev alacağını resmen açıkladı. Bu da ikinci bir saldırının her an olabileceği anlamına geliyor. 3 bin 800 askerden bazıları Londra'da görev almaya başladı bile.

İngiltere'yi derinden sarsan Manchester'daki terör saldırısının ardından başlayan soruşturmada önemli bir adım atıldı. Reuters haber ajansı, terör tehdit seviyesi en üst düzeye çıkarılan ülkede bombayı yapan kişinin yakalanmış olabileceğini bildiriyor.

Milliyet

patlayıcı , başbakan , manchester , may , üretici