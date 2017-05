Manchester'daki saldırıda yeni gelişme

İngiltere'de gizli servis ve polis insan avı başlattı, Reuters konser salonunu kana bulayan patlayıcıyı yapan şahsa ulaşılmış olabileceğini bildiriyor. Manchester'ın güneyinde üç şüpheliyi gözaltına alan polis, bir terör ağıyla karşı karşıya olduklarını duyurdu.

Konser salonunda 22 gencin ölümüne yol açan saldırgan Salman Abedi, Manchester doğumlu, Libya kökenli. Saldırganın İngiltere dışına seyahat ettiği ve patlamadan birkaç gün önce ülkeye döndüğü ortaya çıktı.

Hastane kaynakları, 20 yaralının yoğun bakımda olduğunu duyurdu. Can kaybının artmasından endişe ediliyor.

Başbakan May, ülkedeki terör tehdit seviyesini en üst düzeye çıkardı ve kritik noktalarda silahlı askerlerin görev alacağını resmen açıkladı. Bu da ikinci bir saldırının her an olabileceği anlamına geliyor. 3 bin 800 askerden bazıları Londra'da görev almaya başladı bile.

