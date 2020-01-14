Meghan'dan o iddialara şok yalanlama !

Kraliyet ailesinden ayrılma kararı alarak Birleşik Krallık'ta soğuk duş etkisi yaratan Dük William ve eşi Meghan Markle ile ilgili açıklama ve iddialar peş peşe geliyor... Kanada'ya adeta kaçan Meghan Markle'ın önceki gün Sandringham'da gerçekleşen toplantıya neden katılmadığı resmen açıklandı.



İngiliz kraliyet ailesinden ayrılma kararı alan Dük Harry ve Meghan Markle’ın Türk dizilerini aratmayan aksiyonu devam ediyor… Görevlerinden feragat ederek çocukları Archie ile birlikte Kanada’da yaşamak istediklerini açıklayan 35 yaşındaki Harry ve 38 yaşındaki Meghan’ın bu kararı sonrasında İngiliz kraliyet ailesinden flaş bir açıklama geldi.

Önceki gün Kraliçe Elizabeth, Dük William, Prens Charles ve Harry’nin katıldığı toplantıya Meghan Markle’ın da telekonferans yöntemiyle katılacağı öne sürülmüştü. Fakat görüşmeye Vancouver’da yaşayan Meghan’ın katılmaması kafalarda soru işareti yaratmıştı. İngiliz tabloid basını, Kraliçe Elizabeth’in özellikle Meghan’la görüşmek istemediğini yazarken, bu iddialara yalanlama bugün geldi. Meghan Markle’ın sözcüsü, Kraliçe’nin telekonferansı engellediğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını söylerken, “Meghan ve Harry, Meghan’ın görüşmeye katılmasının gereksiz olduğuna karar verdi” ifadesini kullandı.

Görüşme sonrasında Kraliçe Elizabeth tarafından yapılan açıklamada, “Çok yapıcı bir görüşme gerçekleştiği” belirtilmişti. Çiftin bir geçiş dönemi ile yeni düzene adapte olacağı kaydedilirken, çiftin resmi görevlerinin de azaltılacağı aktarıldı.

JOHNSON: ONLARA HAYRANIM

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, “Ben kesinlikle Kraliçe’nin ve kraliyet ailesinin bir hayranıyım ve onlar ülkemizin fantastik bir değeri. Onların bu durumu çözeceklerine eminim” dedi.