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  4. 07 Temmuz 2017 23:41

Mehmet Şimşek ve bakanlar mahsur kaldı !

Almanya'da yapılan G-20 zirvesinde ülkelerin bakanları otellerinde mahsur kaldı.

Mehmet Şimşek ve bakanlar mahsur kaldı !
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Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen G-20 zirvesine katılan ülkelerin ekonomi ve maliyeden sorumlu bakanları otellerinde mahsur kaldı. Alman polisi yoğun protesto gösterileri sebebi ve bakanların güvenliklerini gerekçe göstererek otelden çıkmalarına izin vermiyor. Otelde mahsur kalanlar arasında Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de var.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleşen G-20 zirvesine protesto gösterileri damga vurmaya devam ediyor. 

Bu akşam saatlerinde yapılması planlanan, katılımcı ülkelerin ekonomi ve maliye bakanlarının çalıştay yemeği güvenlik gerekçesiyle gerçekleşmedi.

Alman polisi yoğun protesto gösterilerinin olduğunu belirterek katılımcı bakanların kendi güvenlikleri için otelden ayrılmamalarını istedi.

Aralarında Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in de bulunduğu bakanlar otelde mahsur kaldılar.

Hürriyet

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