Merdiven altı sünnet ölüm getirdi !

Roma yakınlarındaki Monterotondo kasabasında yaşanan olayda, bir göçmen merkezine ait apartmanda yaşayan 35 yaşındaki Nijeryalı anne, ikiz oğullarını evde sünnet ettirmek istedi.

Bebeklerden biri yaşamını yitirdi, diğeri ise ağır yaralandı.

Olayla ilgili olarak 66 yaşında Libya asıllı ABD vatandaşı bir erkek gözaltına alındı.

İsmi açıklanmayan kişi kasıtsız cinayet, ağır yaralama ve tıp mesleğini kötüye kullanmakla suçlanıyor.

Savcılık, zanlının bu operasyonu daha önce de yaptığını gösteren delillere ulaşıldığını açıkladı.

Nijeryalı kadın ile çocuklarının kaldığı göçmen merkezini belediye ile birlikte yöneten Arci derneği, yaşanan "trajedi karşısında söyleyecek söz bulamadıklarını" belirtti.

Arci derneği ile Monterotondo belediyesinin idaresindeki söz konusu göçmen merkezinde, çocuklarıyla birlikte 5 kadın göçmene barınma, dil kursu, mesleki formasyon gibi hizmetler veriliyor.

İTALYAN HABER AJANSI: SÜNNETLERİN YÜZDE 35 KADARI YASA DIŞI

BBC Türkçe’den Övgü Pınar’ın haberine göre İtalyan basını, oğullarını sünnet ettiren Nijeryalı kadının insani koruma statüsüne sahip olduğunu ve geçen Kasım'da Monterotonda'ya yerleştiğini yazdı. Haberlerde, kadının Katolik olduğu da belirtildi.

İtalyan haber ajansı Ansa, "kültürel, dini ya da hijyenik nedenlerle" ülkede yılda 4000-5000 arası sünnet operasyonu yapıldığını ve bunların yüzde 35'i kadarının yasa dışı yollarla gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bu yasa dışı sünnet operasyonlarının zaman zaman tıp doktoru olmayan kişiler tarafından da yapıldığı ve enfeksiyon, kan kaybı gibi riskler doğurduğu belirtiliyor.

Yabancı Kökenli Doktorlar Derneği (Amsi) Başkanı Foad Aodi, sünnet operasyonunun devlet hastanelerinde yapılmadığını ve özel hastanelerde de 2000-4000 euro arasında değişen yüksek ücretler alındığını vurguladı.

Aodi, bu durumun, ailelerin ya memleketlerine giderek ya da yasa dışı yollarla sünnet yaptırmayı seçmesine yol açabildiğini belirtti.