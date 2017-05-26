Merkel Erdoğan'a göre hareket edecek

NATO liderler zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Almanya Başbakanı Merkel'in, İncirlik krizinde tavrını net şekilde ortaya koyduğu ve Türkiye'nin tutumuna göre hareket edeceklerini belirttiği açıklandı.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşme öncesi, Alman vekillerin İncirlik'i ziyaret etmesine izin verilmemesi halinde Alman askerlerin bu üsten çekileceğini açıklayan Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmede de net bir tavır sergilediği belirtildi.

Brüksel'deki NATO liderler zirvesinde bir araya gelen Merkel ve Erdoğan'ın görüşmesinin ayrıntısına yönelik açıklama Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Georg Streiter tarafından yapıldı.

Olağan haftalık basın toplantısında konuşan sözcü yardımcısı, "Başbakan (Merkel) görüşmede net bir şekilde ifade etti. Şimdi işe yarayıp yaramadığını bekleyip, göreceğiz" şeklinde konuştu.

Reuters'ın haberine göre, Erdoğan ise Merkel ile yaptığı görüşmede, Alman vekillerin İncirlik Üssü'nü ziyaret edebilmeleri konusunda net bir ifade kullanmadı.

ALMANYA İNCİRLİK'TEN ÇEKİLMEYİ DÜŞÜNÜYOR

Merkel, Perşembe günkü görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, "Parlamento ordusuna sahip olduğumuz için askerlerimizin Alman federal meclis üyeleri tarafından ziyaret edilmesi şart" diyerek, aksi durumda İncirlik'ten çekilmeleri gerektiğini ifade etmişti.

Zirve sonrası Alman hükümeti tarafından görüşmenin ayrıntılarına yönelik bilgi verilmemişti. Alman Savunma Bakanlığı bir süredir IŞİD'e karşı mücadele kapsamında Tornado keşif uçaklarıyla koalisyon güçlerine destek veren İncirlik'teki yaklaşık 250 Alman askerin taşınacağı üs alternatiflerini değerlendiriyor.

Savunma Bakanlığı'ndan bir sözcü, bu alternatiflerle ilgili "olumlu sonuçlar olduğunu" belirterek, İncirlik'ten çekilme kararı alınması durumunda "belirli bir gecikmeyle de olsa" Ürdün'deki bir üsten de keşif uçuşlarının yapılmasının mümkün olduğunu söyledi. Sözcünün verdiği bilgiye göre, askerlerin yeni bir üsse taşınması en az iki ay sürecek.