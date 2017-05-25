Merkel tehdit etti ! ''Çekiliriz...''

Almanya Başbakanı Angela Merkel, NATO zirvesinin düzenlendiği Brüksel'de Türkiye ile yaşanan krizle ilgili açıklamalarda bulundu. Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapacağı görüşmenin öncesinde Türkiye'nin Alman vekillere İncirlik ziyaretine izin vermemesi durumunda Alman ordusunun İncirlik'i terk edeceğini söyledi. İki lider, Merkel'in açıklamasının ardından bir araya geldi. Görüşme, yaklaşık yarım saat sürdü.



Merkel, Brüksel'deki yeni NATO karargahında düzenlenecek Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı girişinde basına açıklama yaptı.

Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İncirlik üssünde görevli Alman askerlerinin Federal Meclis milletvekilleri tarafından ziyaret edilmesi konusunda görüşeceğini belirterek "Türkiye Cumhurbaşkanı ile yapacağım görüşmede, bizim için bunun kaçınılmaz olacağını açıkça söyleyeceğim. Çünkü biz bir parlamento ordusuna sahibiz. Askerlerimizin Federal Meclis üyeleri tarafından ziyaret edilebilmeleri gerekir. Aksi takdirde İncirlik'i terk etmek zorundayız. Ziyaretler Alman ordusunun faaliyetleri için esas teşkil etmektedir" dedi.

ERDOĞAN, MERKEL İLE GÖRÜŞTÜ

Devlet ve hükümet başkanları onuruna düzenlenen resepsiyona katılan Erdoğan, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel'de gerçekleştirdiği ikili görüşmeler kapsamında Almanya Başbakanı Merkel ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 30 dakika sürdü.