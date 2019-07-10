Merkel yine titredi

Finlandiya Başbakanı Antti Rinne'yi resmi karşılama töreninde Almanya Başbakanı Angela Merkel, titrerken üçüncü kez görüntülendi. Daha önce kameralar karşısında 2 kez titrerken görüntülenen Merkel sağlık durumuyla ilgili kaygılara "İyiyim" yanıtını vermişti.

ENDİŞELERE NEDEN OLDU

Almanya Başbakanı Angela Merkel, üçüncü kez titreme nöbeti geçirirken görüntülendi. Merkel'in Finlandiya Başbakanı Antti Rinne'yi karşılama töreninde titreme nöbeti geçirmesi endişelere neden oldu.

DAHA ÖNCE 2 KEZ TİTRERKEN GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Almanya Başbakanı Merkel, 18 Haziran'da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile askeri tören sırasında titreme nöbeti geçirirken ilk kez görüntülenmişti. Merkel sonrasında yaptığı açıklamada susuzluk nedeniyle titrediğini ve iyi olduğunu ifade etmişti. Olayın ardından Merkel 27 Haziran'da Cumhurbaşkanlığına ait Bellevue Sarayı'nda düzenlenen yeni Adalet Bakanı Christine Lambrecht'in mazbata töreninde ikinci kez titreme nöbeti geçirmişti. Doktorlar, Merkel'in yoğun baskı altında olduğu bu nedenle titreme nöbeti geçirdiğini öne sürmüştü.