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  4. 22 Kasım 2018 16:30

Merkel'den Brexit açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasını böyle değerlendirdi.

Merkel'den Brexit açıklaması
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Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere'nin Avrupa  Birliği'nden (AB) çıkmasına (Brexit) ilişkin "Düzensiz bir çıkış, hem ekonomi  için hem de gelecekteki ilişkimizin psikolojik durumu açısından en kötü yol  olacaktır." dedi.

Merkel, Almanya İşverenler Federasyonunun Berlin'de düzenlediği  "İşverenler günü" etkinliğinde yaptığı konuşmada, Brexit müzakerelerinde önemli  yol katedildiğini ancak özellikle İngiltere'de bu konuda yoğun tartışmalar  yaşanacağını belirtti.

Brexit'in AB ile İngiltere arasında bir anlaşma sağlanarak  gerçekleşmesi için elinden geleni yapacağını vurgulayan Merkel, "Düzensiz bir  çıkış, hem ekonomi için hem de gelecekteki ilişkimizin psikolojik durumu  açısından en kötü yol olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Merkel, Brexit’ten sonra İngiltere'nin Almanya ile yakın ekonomik  ilişkiler içinde olmasını istediğini söyledi. Refahın kaynağının kendileri için AB olduğunu ifade eden Merkel, "Bu  kaynağı korumak için de buna bir şeyler katmak lazım." diye konuştu.

Merkel, ABD ile Çin arasındaki ticari ihtilafa da değinerek bu  anlaşmazlık nedeniyle Alman tedarikçilerin de güvensizlik hissettiklerini  belirtti. Bu güvensizliğin oluşmamasını istediklerini vurgulayan Merkel,  ABD  ile bu konuda her şeyi açık bir şekilde konuştuklarını kaydetti.

AA

merkel , brexit , ingiltere
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