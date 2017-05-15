Merkel'den gemileri yakacak İncirlik açıklaması

Türkiye, Alman milletvekillerinin İncirlik üssünü ziyaretine izin vermesi sonrası Almanya Başbakanı Angela Merkel'den açıklama geldi.

Merkel, "İncirlik Üssü'ne alternatif aramak zorundayız. Ürdün İncirlik Üssü'ne alternatif olabilir" dedi.

ANKARA İNCİRLİK ZİYARETİNE İZİN VERMEDİ

Türkiye ile Almanya arasında yeniden İncirlik gerilimi yaşanıyor. Ankara, Alman parlamenterlerin İncirlik Üssü'nü ziyaret etmelerine izin vermedi.

Almanya Federal Meclisi'nden geçtiğimiz cuma yapılan açıklamada, meclis bünyesinde faaliyet gösteren savunma komisyonundan bir heyetin bu hafta içinde İncirlik Üssü'ndeki Alman askerlerini ziyaret etmeyi planladıkları belirtilmişti.

Açıklamada, Federal Meclis Savunma Komsiyonu Başkanı Wolfgang Hellmich ve beraberindeki komisyon üyelerinden oluşan heyete Türkiye tarafından hala gerekli seyahat izninin verilmediği belirtilmişti.

GABRIEL: ZİYARET HAKKIMIZ VAR

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel geçtiğimiz perşembe günü yaptığı açıklamada, "Alman milletvekillerinin İncirlik Üssü'ndeki Alman askerlerini ziyaret etme hakları olduğunu" dile getirmişti.

Gabriel, Alman tarafı olarak "Türkiye ile ilişkilerin makul bir seviyeye getirilmesini" istediklerini belirtmişti.

İKİNCİ İNCİRLİK ÜSSÜ KRİZİ

Kararın, Almanya'nın FETÖ'cü bazı askerlere sığınma hakkı tanımasına tepki olarak alındığı belirtildi. Almanya ile daha önce de İncirlik krizi yaşanmıştı.

Geçtiğimiz yıl da 7 Alman parlamenter üssü ziyaret etmek istemiş, Ankara ilk etapta bu talebi reddetmişti. Alman parlamenterin müzakereler sonucu 4 Ekim 2016'da üssü ziyaret etmelerine izin çıkmıştı.

''Türkiye, Alman vekillere izin vermedi''