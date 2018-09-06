Merkel'den İdlib açıklaması

Alman Başbakan Angela Merkel, " İdlib'de insani bir felaketten mutlaka kaçınmalıyız" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Trump da Suriye hükümetinin Rusya ve İran'ın desteğiyle muhaliflerin elindeki son bölge olan İdlib'e başlatması beklenen operasyonla ilgili bir soruya verdiği yanıtta "Dünyanın gözü orada. Bir katliam olamaz. Eğer katliam olursa dünya çok çok öfkelenecek. ABD de çok öfkelenecek" dedi. Trump, "Bunun olmasına izin vermeyecek misiniz?" sorusuna da "Bunu çok yakından takip ediyorum" yanıtı vermişti.