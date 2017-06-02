Merkel'den Trump'a rest: Pişman olacaksınız !

Almanya Başbakanı Merkel, ABD Başkanı Trump’ın Paris İklim Anlaşması’na ilişkin kararına ‘bugüne kadarki en belirleyici adımlarla’ karşılık vereceklerini söyledi. Merkel, Almanya’nın anlaşmadan doğan yükümlülüklerini yerine getirmeyi sürdüreceğini de açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Paris İklim Anlaşması’ndan çekilme kararının ardından, İtalya ve Fransa liderleriyle ortak açıklama yayınlayan Almanya Başbakanı Angela Merkel, ardından bugün de tek başına kameralar karşısına geçti.

“ABD Başkanı’nın Paris İklim Anlaşması’ndan çekilme kararı tamamen pişmanlık verecek bir karar ve kendimi son derece ihtiyatlı bir yoldan ifade ediyorum” diyen Merkel, Almanya başta olmak üzere tüm Avrupa’nın bu karara karşı bugüne kadarki en belirleyici adımları atmak için bir araya geleceklerini söyledi. Merkel, “Bu karar, Dünyamızı korumak zorunda hissedenleri durduramaz ve durduramayacak” dedi.

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Paris İklim Anlaşması’nın ‘tarihi bir kuantum sıçraması’ olduğunu kaydeden Merkel, dünyanın en fakir ülkelerine iklim yardımı için finansman sağlamak başta olmak üzere ülkesinin anlaşmadan doğan yükümlülüklerini yerine getireceğinin altını çizdi. Merkel, “Evreni korumak için bu Paris anlaşmasına ihtiyacımız var. Hiçbir şey bizi bundan alıkoyamaz” diye de ekledi.

Merkel’in sözleri, kendisini dinleyen Alman parlamenterler tarafından alkışlarla desteklendi.