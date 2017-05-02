Merkel'den Ukrayna'ya sert mesaj

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Ukrayna’nın doğusundaki krizle ilgili olarak Minsk Anlaşması dışında yeni bir anlaşmaya ihtiyaç olmadığını söyledi.

Soçi’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldikten sonra ortak basın toplantısında konuşan Merkel, Ukrayna kriziyle ilgili açıklamalarda bulundu.

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Ukrayna’nın kendi devlet sınırlarına ulaşmasının sağlanmasını istediklerini belirten Merkel, "Bu Minsk Anlaşması'nın bir parçasıdır. Minsk Anlaşması dışında başka anlaşmaya gerek yok. Yerel seçimlerin yapılması için siyasi kararın alınması sağlanmalı. Henüz bunu sağlayamadık. Ancak bu, mevcut anlaşmayı unutalım ve yeni anlaşma imzalayalım demek değildir.” ifadelerini kullandı.



AGİT’in bölgede bulunmasının önemli olduğunu ifade eden Merkel, gözlem görevlisinin aracının infilak etmesinin gerilimi daha arttırdığını belirtti. Merkel, “Bu problemi (Ukrayna krizi) çözmek için her şeyi yapmamız gerekir. Maalesef başka bir süreç yok. Tekrar tekrar söylemek gerekirse, ateşkesin sağlanması gerekiyor. Ondan sonra siyasi adımlar takip edecek.” dedi.



Başbakan Merkel, Almanya ve Rusya’nın uluslararası terörizmle mücadelede sıkı iş birliği yapabileceğini bildirdi. Merkel, “Uluslararası terörizmle mücadelede birlikteyiz" diye konuştu.



Rusya’ya uygulanan yaptırımların Rus tarafının Minsk Anlaşması'ndan doğan yükümlülükleri yerine getirmesiyle kaldırılabileceğini dile getiren Merkel, buna rağmen Almanya ve Rusya’nın ekonomi, bilim ve diğer bazı alanlarda temasının devam ettiğine de dikkat çekti.