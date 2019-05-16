Merkel'den yerel seçim çıkışı: ''AB üyeliğine olmuyor''

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 31 Mart yerel seçimleri ve sonrasında yaşananlarla ilgili Avrupa'dan 6 gazeteye ortak mülakat verdi. Merkel, son 1.5 ayda yaşananların Türkiye'nin AB üyeliği ihtimalini daha olası kılmadığını ifade etti.



Merkel’in 23-26 Mayıs tarihlerinde yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde verdiği mülakat, Almanya’dan Süddeutsche Zeitung, İngiltere’den The Guardian, Fransa’dan Le Monde, İspanya’dan La Vanguardia, Polonya’dan Gazeta Wyborcza ve İtalya’dan La Stampa gazetelerinin oluşturduğu “Europa” grubunda yayımlandı.

BBC Türkçe’nin La Stampa’daki söyleşiden aktardığına göre, Avrupa Parlamentosu’ndaki Avrupa Halk Partisi (EPP) lideri ve Avrupa Komisyonu başkan adayı Manfred Weber’in Türkiye ile AB üyelik müzakerelerinin sonlandırılması gerektiğini söylediği hatırlatılınca Merkel şunları söyledi:

“Yerel seçimler sonrasında yaşanan güncel olaylar Türkiye’nin üyeliğini daha olası kılmıyor. Aksine, Türkiye’deki gelişmelere yönelik genel bir kaygı nedeni teşkil ediyor. Ben her zaman Türkiye için tam üyelik öngörmediğimi söyledim. Müzakereler de zaten ucu açık şekilde yürütülüyor. Ben her zaman, bizim için bu kadar önemli olan bu ülke ile özel bir ilişkiden söz ettim.

Birçok alanda siyasi değerlerimiz farklı ancak ortak çıkarlarımız da var: Suriye ve İslami terörle mücadele gibi. Dış politika her zaman değerler ve çıkarların bir karışımı temelinde yürütülür, burada da doğru dengeyi bulmak gerekiyor.”

Angela Merkel söyleşide ayrıca, Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde birçok kişi gibi kendisinin de AB’nin kaderi açısından endişeli olduğunu söyledi ve “AB’nin dayandığı temellerin korunması gerektiği” mesajını verdi.