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  4. 03 Nisan 2020 14:08

Merkel'in COVID-19 karantinası sona erdi

Almanya Başbakanı Merkel korona şüphesiyle 14 günlük karantina süresini doldurdu ve bugün ev karantinasından çıkarak işinin başına döndü.

Merkel'in COVID-19 karantinası sona erdi
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Almanya Başbakanı Merkel 14 gün ev karantinasından sonra Başbakanlıkta işinin başına döndü. Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Başbakan Merkel bugün Başbakanlıktaki makamında işinin başına dönüyor. 14 gün karantina süresi bugün doldu dedi. Seibert, Başbakanın birçok test yaptırdığını ve bu testlerin de negatif çıktığını vurguladı ve bugünden itibaren tekrar başbakanlıkta işinin başında olacak. Ama toplantılar telekonferansla yapılmaya devam edecek. Geçerli korona kurallarına Başbakanlıkta da dikkat edilecek" dedi.

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