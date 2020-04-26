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  4. 26 Nisan 2020 10:18

Merkel'in makam aracı şaşırttı

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in makara aracı olarak Volkswagen'in en çok satılan edilen ticari araçlarından Transporter modelini tercih etmesi dikkat çekti.

Merkel'in makam aracı şaşırttı
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Liderlerin kullandıkları makam araçları her zaman ilgi çeker ve merak uyandırır. Her gün binlerce tehdit alan isimler güvenlik için zırhlı ve lüks araçlar tercih ediyor. Ancak bazen de kullandıkları makam araçlarıyla şaşırtıyorlar.

MERKEL, TRANSPORTER SEÇTİ
Almanya Başbakanı Angela Merkel'in geçtiğimiz gün bindiği makam aracı görenleri şaşırttı. Özellikle sosyal medyada oldukça ilgi toplayan videoda; Merkel'in Almanya'nın en önemli üreticilerinden Volkswagen'in en çok satan ticari aracı Transporter'ı makam aracı olarak tercih ettiği görülüyor.

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