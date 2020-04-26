Merkel'in makam aracı şaşırttı

Liderlerin kullandıkları makam araçları her zaman ilgi çeker ve merak uyandırır. Her gün binlerce tehdit alan isimler güvenlik için zırhlı ve lüks araçlar tercih ediyor. Ancak bazen de kullandıkları makam araçlarıyla şaşırtıyorlar.

MERKEL, TRANSPORTER SEÇTİ

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in geçtiğimiz gün bindiği makam aracı görenleri şaşırttı. Özellikle sosyal medyada oldukça ilgi toplayan videoda; Merkel'in Almanya'nın en önemli üreticilerinden Volkswagen'in en çok satan ticari aracı Transporter'ı makam aracı olarak tercih ettiği görülüyor.