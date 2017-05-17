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  4. 17 Mayıs 2017 16:24

''Mesai arasında seks molası'' önerisinde karar !

İsveç'te çalışanlara ''mesai arasında seks molası'' önerisi için karar verildi.

''Mesai arasında seks molası'' önerisinde karar !
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İsveç, çalışanlara mesai saatlerinde evlerine gidip seks yapabilmeleri için izin verecek ilk ülke olmanın kıyısından döndü. Bu konudaki teklif belediye meclisince reddedildi.

İsveç'in Finlandiya sınırındaki Övertorneå bölgesinde 42 yaşındaki Belediye Meclisi üyesi Per-Erik Muskos'un verimliliği ve aile ilişkilerini geliştireceği gerekçesiyle çalışanlara mesai saatleri içinde evlerine gidip partnerleriyle seks yapabilmeleri için 1 saatlik mola izni verilmesi teklifi reddedildi. Kararı 2 bin nüfuslu Övertorneå'nın Belediye Meclisi verdi.

'İŞVERENLER ÇALIŞANALARIN NE ZAMAN SEKS YAPACAĞINI BELİRLEME İŞİNE DAHİL OLMAMALI'

Seksin harika bir egzersiz yöntemi olduğunu ve sağlığı olumlu etkilediğini belirten Muskos'un teklifi buna rağmen reddedildi.Teklife karşı çıkan Belediye Başkanı Tomas Vedesting, İsveçli SVT Norrnotten televizyonuna yaptığı açıklamada "İşverenlerin çalışanların ne zaman seks yapacağını belirleme işine dahil olmaması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Teklifin ardından çok sayıda gazetecinin kendilerini aradığını hatta ABD Başkanı Donald Trump'ın tekliften bahsettiğini söyleyen Vedesting, Muskos'un teklifinin Belediye Meclisi'ni ilgilenmesi gereken daha önemli konulardan uzaklaştırdığını söyledi.

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