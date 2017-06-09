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  4. 09 Haziran 2017 09:33

Metroda bacaklarını açıp oturanlara tepki Avrupa'ya sıçradı

İlk olarak Türkiye'de çıkan "Bacaklarını topla yerimi işgal etme" hareketi İspanya'ya sıçradı. İspanyol yetkililer, yolcuların rahatsız olmaması için bir logo ve uyarı hazırladı.

Metroda bacaklarını açıp oturanlara tepki Avrupa'ya sıçradı
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İlk olarak Türkiye’de 2014 yılında başlayan “Bacaklarını topla yerimi işgal etme” hareketi Avrupa’ya yayıldı. Toplu taşıma araçlarında erkek yolcuların bacaklarını açarak yandaki yolcuları rahatsız etmesine dikkat çekmek için başlatılan kampanya daha sonra İngilizce “manspreading” adıyla dünya gündemine oturmuştu.

Geçtiğimiz yıl ABD’de 2 erkeğin bu sebeple gözaltına alınmıştı. Öyle ki İspanya’nın başkenti de resmi olarak “Bacaklarını topla yerimi işgal etme” hareketini desteklediğini duyurdu. Madrid’deki toplu taşımadan sorumlu yöneticiler bacaklarını “V” şeklinde açarak diğer yolcuları rahatsız eden yolcuları uyardı.

Özel bir işaret hazırlayarak yolcuları uyaran ve toplu taşıma araçlarına yerleştiren yönetim, bu konuya “El manspreading” ismini verdi.

Yetkililer, “Bu yeni bilgilendirici işaret dünyanın farklı ülkelerinde de var ve diğerlerini rahatsız eden oturuşu engellemeye yönelik” dedi. Madrid şehir konseyi bu kararı Microrelatos Feministas isimli kadın kolektifi sayesinde aldığını duyurdu.

 

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