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  4. 25 Aralık 2018 14:10

Milletin vekili sauna parasını bile Meclis'e ödetmiş

Finlandiyalı milletvekili Ville Vahamaki'nin, ikinci evi olarak gösterdiği sauna için meclisten 13 bin euroluk harcama bütçesi aldığı tespit edildi.

Milletin vekili sauna parasını bile Meclis'e ödetmiş
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Başkent Helsinki'de bir apartmanın bodrum katında bulunan sauna için meclisten ev ödeneği alan milletvekili Ville Vahamaki ve bir başka milletvekilinin meclisi kandırdığı gerçeği ortaya çıktı.

Ville Vahamaki, yanlış bir şey yaptığına inanmadığını, saunayı çamaşırhane ve benzer amaçlarla kullandığını söyledi.

Olayın açığa çıkmasının ardından Finlandiya Ulusal Araştırma Bürosu soruşturma başlattı ve milletvekilinin soruşturmaya konu olan miktarı geri ödediğini belirtti.

5.5 milyon nüfusa sahip Finlandiya'da yaklaşık 3 milyon sauna olduğu düşünülüyor.

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