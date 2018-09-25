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  4. 25 Eylül 2018 09:49

Milyoner iş adamının kızı uçakta öldü

İngiltere'de bir oyuncak markasının yaratıcısı Nadim Ednan'ın 15 yaşındaki kızının, havalimanında yediği sandviç sonrası bindiği uçakta susam alerjisi tetiklenince hayatını kaybetti.

Milyoner iş adamının kızı uçakta öldü
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Oyuncak firması Wow Toys'un kurucusu olan İngiliz milyoner Nadim Ednan'ın 15 yaşındaki kızı Natasha Ednan-Laperouse, Londra'dan Nice'e giden uçağa binmeden önce havalimanındaki bir restorandan aldığı sandviçi yedi. 

İçerisinde enginar, zeytin ve ançüezli zeytin ezmesi olan sandviç, uçak havalandıktan sonra genç kızın susam alerjisini tetikledi. 

Baba Nadim Ednan ile uçaktaki personelin alerji ilacıyla müdahale ettiği genç kız, uçak indikten sonra hastaneye kaldırıldı ancak doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
 

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