Minik çocuğun ayından kaçış anı sosyal medyayı salladı

İtalya’da ailesiyle birlikte doğa yürüyüşüne giden bir çocuğun aniden karşısına ayı çıkınca yaşadığı korku dolu anlar viral oldu. Çocuğun, sessizce ayıdan kaçtığı görüntüler sosyal medyada binlerce defa paylaşıldı.

Olay, İtalya’nın kuzey bölgelerinden Trentino-Sud Tyrol’de yaşandı. 12 yaşındaki Alessandro yürüyüş yaparken, çalıların arasından karşısına bir anda bir ayı çıktı. Yürüyüşü kameraya almakta olan ailesinin “Panik yapma” telkinleri eşliğinde soğukkanlılığını koruyan Alessandro, ayıyla karşılaştığı tepeden yavaş adımlarla inmeye başladı. Ayı bir noktada arka ayaklarının üzerine kalkarak saldırı pozisyonuna geçse de, ilgisini kaybedip olay yerinden uzaklaştı.

‘GÖZLERİNİN İÇİNE BAKMADIM’

İtalyan basını, Alessandro’nun doğaya ve hayvanlara büyük ilgi duyduğunu, karantina sürecinde de ormanda bir ayıyla karşılaşması halinde ne yapması gerektiğine dair kitaplar okuduğunu yazdı. Alessandro ise yerel gazete La Stampa’ya “Ayıya tehlikede olduğunu düşündürmeden hızla uzaklaşmak önemliydi. Onun gözlerinin içine bakmadım ve ayı benim onun düşmanı olmadığını anladı. Şimdi dünyanın en mutlu çocuğuyum” diye konuştu.

Amcası Federico ise “Alessandro bir şeyler toplamak için birkaç metre önümüzden gidiyordu ve bir noktada, çalıların arasından peşinde bir ayıyla çıktığını gördük. Biz dehşete düşmüştük ama o sakindi” dedi.

Ayılar normal koşullarda insanlara saldırmıyor. Ancak kendi bölgesine tehdit olarak algıladığı durumlarda farklı davranabiliyorlar. Trentino bölgesinde 80 ila 90 ayı olduğu sanılıyor. (DIŞ HABERLER)