Mutfağından tam 37,5 milyon TL'lik bir servet çıktı!

Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayan yaşlı bir kadının duvarında asılı duran “İsa ile alay” adlı tablonun 13’üncü yüzyılda Cimabue'nin yaptığı bir dizi resimden birisi olduğu belirtildi.

BBC Türkçe’nin haberine göre, tabloyu yıllardır evinin mutfağında duvarda asılı tutan kadın, tablonun değerlemesini yapmak için uzman kişilere danıştığında gerçeğin ortaya çıktığı belirtiliyor.

Fransız Le Figaro gazetesine konuşan sanat uzmanı Eric Turquin, tablonun orijinal olduğunun kesinleştiğini söyledi ve "Bu tablo aynı elden çıkmış" diyerek eserin Cenni di Pepo olarak da bilinen ressam Cimabue'ye ait olduğunu belirtti.

Yapılan laboratuvar testlerinde de tablonun 13’üncü yüzyıla ait olduğu belirlendi. İsmi açıklanmayan yaşlı kadının tabloyu gelecek ay açık artırmada satışa çıkaracağı belirtiliyor.

Aynı resim dizinin diğer iki tablosundan birisi İngiltere'nin başkenti Londra'da Ulusal Galeri'de, diğeri ise ABD'nin Niew York kentinde Frick Koleksiyonu'nda sergileniyor.