NATO Liderler Zirvesi: Erdoğan, Trump ile görüştü

Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil ettiği NATO Zirvesi'nin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen oturumu başladı. Oturumda, güvenlik planları üzerinde anlaşmaya varılmaya çalışılacak.

ABD'nin YPG/PYD/PKK'nın da tehdit olarak yer aldığı NATO'nun Türkiye ile ilgili güvenlik planının yayımlanmasına itiraz etmesi üzerine Türkiye'nin, kendisiyle ilgili plan onaylanana dek diğer ülkelerle ilgili planları onaylamama tutumu biliniyor.

LİDERLER AİLE FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ

NATO Liderler Zirvesi'nden önce liderler bir araya gelerek aile fotoğrafı çektirdi.

Fotoğrafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en ön sırada, ABD Başkanı Donald Trump'la yan yana yer aldı.

ERDOĞAN İLE TRUMP GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve kapsamında ABD Başkanı Trump ile bir araya geldi. Ana oturumun ardından bir araya gelen iki liderin görüşmesi yarım saat sürdü.

"VERİMLİ BİR GÖRÜŞME OLDU"

Görüşmenin ardından Twitter hesabından açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız, ABD Başkanı ile NATO Zirvesi marjında son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdi." dedi.

STOLTENBERG: FARKLILIKLARA RAĞMEN...

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, oturumun başlangıcında yaptığı konuşmada, NATO'nun tarihteki en başarılı ittifak olduğunu belirterek, "Dünya değiştikçe biz de değiştik." dedi.

İttifakın savunma harcamalarını artırdığını, teröre karşı savaştığını kaydeden Stoltenberg, NATO'nun yaklaşık bir milyar insanı korumak için Kuzey Amerika ve Avrupa'nın görüşüp karar aldığı tek platform olduğunu ifade etti.

Stoltenberg, "Farklılıklarımıza rağmen birbirimizi korumak için asli görevimizim etrafında birleşmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

"BARIŞ GARANTİ OLARAK KABUL EDİLEMEZ"

Ev sahibi İngiltere Başbakanı Boris Johnson da 70'inci yılında 29 ülkeyi ve yaklaşık bir milyar insanı koruyan NATO'ya bağlılığın sapasağlam olduğunu söyledi.

Johnson, "Bugün barış içinde yaşadığımız gerçeği, bu ittifakın merkezindeki temeli gösteriyor. O da birlikte durduğumuz sürece kimse bizi yenmeyi düşünemez, dolaysıyla da kimse savaş da başlatamaz." dedi.

Kuzey Atlantik Antlaşması'nın 5. Maddesi'nin bir müttefike yönelik saldırının diğer müttefiklere de saldırı olarak kabul edilmesini öngördüğünü vurgulayan Johnson, "NATO'nun bir sloganı varsa, o da şudur: Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için." diye konuştu.

Tarihin, barışın garanti olarak kabul edilmemesi gerektiğini gösterdiğini söyleyen Johnson, "Bu yıl dönümünü kutlarken bile, yaptıklarımızın sözlerimizle uyumlu olduğundan emin olmalıyız." ifadesini kullandı.

İngiltere'ningayrisafi yurt içi hasılasının (GSYİH) yüzde 2'sini varılan anlaşma çerçevesinde savunmaya harcadığına işaret eden Johnson, "Müttefikler ve dostlar olarak, yeni gerçeklikleri özellikle de NATO'nun ortaya çıkan hibrit savaş ile uzay ve siber alan dahil yıkıcı teknolojiler gibi tehditleri tartışmaktan asla çekinmemeliyiz." değerlendirmesini yaptı.





ERDOĞAN POZ VERMEYİ UNUTTU

Bugün NATO Liderler Zirvesi gerçekleşirken NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İngiltere Başbakanı Johnson liderleri karşıladı. İki lider etkinliğe katılan bütün liderlerle tokalaştıktan sonra kameralara poz verdi. Bu sırada sahneye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan Stoltenberg ve Johnson ile tokalaştıktan sonra sahneden inmek için ilerlerken iki ev sahibi lider şaşırdı. Stoltenberg ve Johnson, Erdoğan'ı kibarca yönlendirerek poz vermek için hatırlatma yaptı. Bu sırada liderler tebessüm ettikten sonra Erdoğan fotoğraf çekilmesinin ardından sahneden indi.



