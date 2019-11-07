NATO'da çatlak: ''NATO'nun beyin ölümü ggerçekleşti

Türkiye’nin hudutlarının güvenliğini sağlamak ve terör koridorunu engellemek için başlattığı Barış Pınarı Harekâtı’nı daha önce de eleştiren Macron bu sefer NATO’yu hedefine aldı.

Macron, “Şu an yaşadığımız şey NATO’nun beyin ölümüdür. ABD, Avrupa projesine sırtını döndü” ifadesini kullanırken, “ABD ve NATO müttefikleriyle stratejik karar alma mekanizmasında bir koordinasyon yok” dedi.

TSK’nın sınır güvenliğini sağlamak ve terör örgütleri PKK/PYD/YPG ve IŞİD’e karşı başlattığı Barış Pınarı Harekâtı hakkında geçtiğimiz haftalarda da skandal açıklamalarda bulunan Macron, “Bir diğer NATO müttefikiniz Türkiye, bizim ilgimizin olduğu bir alanda haber vermeden askeri harekat düzenliyor” ifadesini kullandı.