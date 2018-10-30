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  4. 30 Ekim 2018 14:08

NATO'dan Rusya'ya çağrı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

NATO'dan Rusya'ya çağrı
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması hakkında Rusya'ya yönelik bir açıklama yaptı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'na uyması çağrısında bulundu. Sorunun Rusya'nın yeni füzeler konuşlaması olduğunu belirten Stoltenberg, Avrupa'da ABD'ye ait yeni füzelerin bulunmadığını fakat Rusya'nın anlaşmanın öngördüğünden çok daha fazla nükleer başlıklı füzeye sahip olduğunu söyledi.

TRUMP, ABD TARAFININ ÇEKİLECEĞİNİ DUYURMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Rusya ile imzaladığı Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekileceğini açıklamıştı. Trump çekilme kararı için Rusya'nın anlaşmayı ihlal etmesi sebebini göstermişti.

Amerika ile bu ülkenin Avrupa ve Uzak Doğu'daki müttefiklerini korumayı amaçlayan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması, 1987'de Washington'da imzalanmıştı.

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