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  4. 11 Nisan 2018 16:53

O Avrupa ülkesi Erdoğan'a hakareti suç saymayacak !

Hollanda Meclisi, "dost ülke liderlerine hakareti suç sayan" yasanın yürürlükten kaldırılmasını, oy çokluğuyla kabul etti.

O Avrupa ülkesi Erdoğan'a hakareti suç saymayacak !
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BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın haberine göre; yasanın iptali önerisi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2 yıl önce Alman komedyen Jan Böhmermann'a hakkında açtığı hakaret davası sonrasında gündeme gelmişti.

Bu nedenle, "Erdoğan Yasası" olarak adlandırılan düzenleme, iktidar ortağı Liberal Sağ Parti (VVD) tarafından Meclis'e sunuldu.

VVD Milletvekili Joost Taverne, yasanın yürürlükten kaldırılması önerisinin gerekçesini, "Yurtdışındaki liderler, uzun kollarıyla bizim mahkemelerimizi kullanarak, temel Batı değerlerimizi baltalayamazlar" diye açıkladı.

Hollanda Meclisi'nde Salı günü ele alınan öneri kabul edilirken, Türkiye kökenli politikacıların kurduğu DENK aleyhte oy kullandı.

BBC Türkçe

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