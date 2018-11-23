O ülkede iki Türk'e büyük şok !

Polonya'nın Krakow kentinde 2 Türk vatandaşı kimliği belirsiz kişiler tarafından gasp edildi. Saldırganlar 2 Türk'ü dövüp silahla tehdit ederken, 2 milyon zloty (450 bin euro) değerindeki altın ve değerli eşyaları alıp kayıplara karıştı.

Krakow polisinin yaptığı açıklamaya göre gasp olayı 14 Kasım tarihinde gerçekleşti. Açıklamaya göre, 2 Türk vatandaşı Polonya'nın güneyinde bulunan Krakow şehrindeki Bratyslawska sokakta saldırıya uğradı. Tam olarak sayıları bilinmeyen saldırganlar 2 Türk'ü döverek, yanlarında bulundurdukları 2 milyon zloty (450 bin euro) değerindeki altın ve diğer ziynet eşyalarını silah zoruyla gasp etti. İsimleri açıklanmayan 2 Türk, aldıkları darbeler neticesinde hastanede tedavi görürken, saldırganlar ise kaçtı.

4 ARABAYLA GASP

Savcılığın soruşturma başlattığı olaya ilişkin ilk belirlemelere göre 4 kişinin gasp olayına karıştığı tespit edildi. Saldırgan sayısının daha fazla olabileceği ihtimali üzerinde duran Krakow polisinin tespitine göre saldırganlar 4 arabayla gelerek gasp olayını gerçekleştirdi. Yine polisin tespitlerine göre saldırganlar 4 aracı 6-10 Kasım tarihleri arasında satın aldı. Gasp olayının ardından dört arabadan üçü iç kısımları yakılmış halde bulundu. Arabalar üzerindeki incelemelerini sürdüren Krakow polisinin dördüncü arabayı ve saldırganları arama çalışması sürüyor.