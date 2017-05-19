O ülkenin Başbakanı da AB'ye isyan etti

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Amerikalı milyarder George Soros'un, Avrupa'ya yıllık yüz binlerce yabancıyı getirmek için yapılan planın fikir babası olduğunu söyledi.

Orban, Macaristan devlet radyosu Kossuth Radio'daki haftalık konuşmasında, sığınmacı krizi ve gündemdeki konulara ilişkin açıklamalar yaptı.

Soros'un organizatörlüğünde yılda yüz binlerce yabancıyı Avrupa'ya taşımak isteyen bir topluluk olduğu değerlendirmesinde bulunan Orban, "Macaristan'a yapılan saldırıların arkasında göç konusu var, diğerleri önemli değil. Avrupa'da parti sınırlarını aşan, hedefi yıllık yüz binlerce yabancıyı kıtaya getirmek olan bir topluluk var. Bu düşüncenin de fikir babası, kısmen finansörü ve organizatörü George Soros." ifadelerini kullandı.

Avrupa Parlamentosunun (AP), hukukun üstünlüğü ilkesi, demokrasi ve temel hakların "ciddi derecede bozulduğu" gerekçesiyle Macaristan'ın Avrupa Birliği (AB) Konseyindeki oy hakkının askıya alınmasına yol açabilecek bir sürecin başlatılmasını istemesi kararının yanlış bir adım olduğunu savunan Orban, raporun arkasında Soros'un olduğunu öne sürdü. Orban, "AP, 'Soros raporu' hazırlama kararı aldı. Buna benzer şekilde daha önce Tavares raporu da hazırlanmıştı." şeklinde konuştu.

Orban ulus devlet çıkışını yeniledi

AB kurumları çalışanlarının ulus devletlere gerekli saygıyı göstermediğini de savunan Orban, "Avrupa'nın özü Brüksel'de değil bilakis üye ülkelerde. Avrupa Brüksel değil, Avrupa, Varşova, Budapeşte, Paris, Roma." diye konuştu.