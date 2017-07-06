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  4. 06 Temmuz 2017 21:39

Olay olmuştu ! ''Kriz'' sonunda aşıldı...

Almanya Başbakanı Merkel ile ABD Başkanı Trump arasındaki "tokalaşma krizi" aşıldı.

Olay olmuştu ! ''Kriz'' sonunda aşıldı...
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Almanya Başbakanı Angela Merkel, “G20 üye ülkelerinin liderlerini Hamburg'da ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz” dedi. Merkel'in ABD ziyaretine damga vuran Trump'la tokalaşmama krizi ise G20'de son buldu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yarın Hamburg’da başlayacak G20 Zirvesi öncesi basın açıklaması yaptı. Merkel, “G20 üye ülkelerinin liderlerini ve bölgesel ve uluslararası kuruluşların temsilcilerini Hamburg'da ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Başkan olmanın benim için anlamı Almanya ve Avrupa çıkarlarını temsil etmek. Öte yandan, ev sahipliğinin ve benim rolüm aynı zamanda küreselleşmeyi şekillendiren önemli konuların cevaplarını ararken uzlaşmaya varmak için her şeyi yapmaktır” dedi.

"PROBLEMLER VAR"

Merkel, bir basın mensubunun “ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında arabuluculuk yapmayı düşünüyor musunuz?” sorusu üzerine, “Benim rolüm arabuluculuk değil, bunun yerine bu problemlere çözüm bulmaya katkıda bulunmak istiyorum.

Normandiya formatı böyle bir katkıdır. Suriye'de büyük zorluklarla karşı karşıya olduğumuzun farkındayız ve umarım buradaki görüşmelerde katkıda sağlanabilir, çünkü G20, genellikle gerçekleştiremediğimiz toplantılar için fırsat sunuyor.

Bu yüzden G20 bir çözüme katkıda bulunabilir, ancak kesinlikle üzerinde çalışmaya devam edilmesi gereken problemler var” şeklinde konuştu

MERKEL TRUMP'LA TOKALAŞTI

Merkel Trump'la G20 zirvesinde tokalaştı. Merkel'in ABD ziyareti sırasında basın toplantısı öncesindeki görüşmede Merkel'in, yanında oturan Trump'a, tokalaşarak poz vermeyi teklif etmesi ancak Trump'ın bu söze aldırmayıp ya da duymayıp basın mensuplarına bakmaya sürdürmesi çok konuşulmuştu.

Kimilerince Trump'un bu hareketi tepki olarak yaptığı iddia edilirken; Merkel’i duymazlıktan geldiği iddia edilen o anlar soyal medyada da yer bulmuştu.

tokalaşma , merkel , kriz , trump