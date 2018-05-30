  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Avrupa
  4. 30 Mayıs 2018 20:06

Öldürüldü denmişti... Basın toplantısı düzenledi !

Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından öldürüldüğü açıklanan Rus muhalif gazeteci Arkadiy Babçenko basın toplantısı düzenledi.

Öldürüldü denmişti... Basın toplantısı düzenledi !
A+ A-

Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından Kiev'de öldürüldüğü  açıklanan Rus vatandaşı gazeteci  Arkadiy Babçenko, Ukrayna Güvenlik Servisi  (SBU) Başkanı Vasiliy Gritsak ile basın toplantısı düzenledi.

Gritsak, Kiev'de düzenlediği toplantısında gazeteci Babçenko'nun  suikasta uğradığı senaryosu dahilinde plan yapıldığını anlattı.

Öldürüldüğüne dair dün açıklama yapılan Babçenko'nun yaşadığını  belirten Gritsak, suikast girişimine hazırlanan kişinin Kiev'de yakalandığını  ifade etti. Gritsak, söz konusu kişinin para karşılığında Rusya tarafından  kiralandığını iddia etti.

Gritsak, "Ukrayna Güvenlik Servisi tarafından edinilen bilgilere göre,  özellikle Rus özel servisleri Rus gazetecinin öldürülmesi emrini verdi."  ifadelerini kullandı.

Gritsak, yapılan bu özel operasyonla gazeteci Babçenko'nun  öldürülmesini engellediklerini bildirdi.

Daha sonra kameraların karşısına çıkan gazeteci Babçenko ise  kendisinin suikasta uğrayacağına dair önceden Ukrayna istihbaratı tarafından  uyarıldığını söyledi.

Babçenko, "Bir ay önce bana geldiler ve benim öldürülmem için talimat  verildiğini anlattılar. Suikastı yapacak kişiye ödeme yapılmış." dedi.

İstihbarat elemanlarının topladıkları bilgiler arasında sadece  pasaportunda bulunan fotoğraf ve bilgileri kendisine gösterdiklerini ifade eden  Babçenko, bu bilgilerin sadece Rusya'da olabileceğini aktardı.

Babçenko, "Bilgilerin Rusya'dan geldiği belli oldu. Görünen o ki  bilgiler devletten geliyor. Bu bilgileri sadece özel kuvvetler edinebilir."  iddiasında bulundu.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından Rus vatandaşı gazeteci Arkadiy  Babçenko'nun Kiev'deki evinde sırtından silahla vurularak öldürüldüğü  bildirilmişti.

Gazeteci Babçenko, 2017 yılında Rusya'yı terk etmiş ve Kiev'e  yerleşmişti. Farklı gazete ve televizyonlarda çalışan Babçenko, Kiev'de Kırım  Tatar televizyonu ATR'de kendi programını sunuyor.

AA

arkadiy babçenko , vasiliy gritsak , basın toplantısı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM