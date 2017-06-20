Ölenler Müslüman olunca ''terörist'' diyemediler

Londra’da bir terörist camiden çıkanları ezdi. Daha önce ‘İslamcı terörist’ ifadelerini kullanan İngiliz basını ‘Müslümanları öldüreceğim’ diyen saldırgana ise ‘terörist’ diyemedi.

Müslümanlara yönelik kasti saldırının ardından İngiliz basının saldırgana 'terörist' demediği görüldü. Daha önceki benzer terör saldırılarında tüm Müslümanları suçlayacak şekilde 'Müslüman terörist' ya da 'Radikal İslamcı terörist' gibi ifadeleri kullanmaktan çekinmeyen İngiliz basını bu kez 'Beyaz kamyonetli şüpheli' gibi ifadelere başvurdu. Bu duruma Harry Potter serilerinin yazarı ünlü yazar J.K. Rowling attığı tweet'le tepki gösterdi. Rowling, İngiliz Daily Mail gazetesinin internet sitesindeki başlık için "Daily Mail 'terörist' yerine yanlışlıkla 'beyaz kamyonet sürücüsü' dedi. Hadi şimdi saldırganın nasıl radikalleştiğini tartışalım" mesajını paylaştı. Gelen tepkiler üzerine Daily Mail başlığı değiştirdi.



İngiliz basınının yanı sıra ABD'den Almanya'ya kadar birçok ülkenin basın kuruluşları da sadece 'Camide terör saldırısı' demekle yetindi ve saldırgan için de 'terör şüphelisi' ya da 'sürücü' demeyi tercih etti. Haberlerde ayrıca 'terör saldırısı' ifadesi de tırnak içinde kullanıldı. Oysa aynı yayın organları saldırganın Müslüman çıktığı diğer terör eylemlerinde başlıklarında sürekli "Radikal İslamcı terörist' ifadelerine yer vermişti.



Sosyal medyada İngiliz basınında son zamanlarda atılan Müslüman karşıtı manşetlerin derlendiği fotoğraflar için "Teröristin radikalleşmesinin sebebi İngiliz basınının bu manşetleri" yorumları yapıldı.