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  4. 04 Kasım 2018 11:07

Ormana düşen yıldırım yüzünden 2 turist öldü!

İtalya'da son bir haftadır devam eden fırtına sırasında yıldırım ormanlık alana düştü. Bölgedeki çok sayıda ağaç kökünden koparken, ormanlık alanda gezen iki turist yıldırımdan dolayı yaşamını yitirdi.

Ormana düşen yıldırım yüzünden 2 turist öldü!
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İtalya’da bir haftayı aşkın bir süredir devam eden olumsuz hava şartları özellikle turistik kent Venedik ve çevresinde adeta korku saldı… Venedik’in de içinde olduğu kuzeydeki Trentino ve Veneto bölgeleri, fırtına, taşkın ve olumsuz hava şartlarından en çok etkilenen nokta oldu.

Venedik’te su seviyesi yükselip turizmi olumsuz etkilerken dün korkunç bir olay meydana geldi. Bir haftada 18 kişinin olumsuz hava şartlarından hayatını kaybettiği İtalya’danın Sardinya Adası’nda fırtına ve yıldırım bir ormanlık alanı adeta yerle bir etti. Çok sayıda ağaç kökünden koparken iki Alman turist yaşamını yitirdi. 87 yaşındaki kadın ile 62 yaşındaki Alman turistlere yıldırım çarptı. Yıldırımın şokuyla olay yerinde hayatını kaybeden iki kişinin cenazesi otopsiye gönderildi. İtalya’da olumsuz hava şartlarının sebep olduğu ölüm sayısı 20’ye çıktı.

Yetkililer, bir hafta içinde en az 14 milyon ağacın zarar gördüğünü duyurdu. İtalyan Tarım Şirketleri Derneği sözcüsü, “Ormanlarımızın normale dönmesi için en az 100 yıl geçmesi gerek” dedi. İtalya’yı etkisi altına alan olumsuz hava koşullarının ülkeye zararının en az 1 milyar euro olduğu duyuruldu.

 

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