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  4. 13 Ocak 2020 14:43

Ortalık savaş alanına döndü, umrunda bile olmadı

İngiltere'de bir dükkanda çıkan kavgada kaydedilen görüntüler ülkenin gündemine oturdu. Yanı başında kavga edenlere aldırmayan adam, kavgayı izledikten sonra yemeğine devam etti.

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Olay İngiltere’nin Portsmouth kentinde bir hazır yemek dükkânında akşam saatlerinde meydana geldi. Alkollü oldukları belirtilen müşteriler işyerinde kavgaya tutuşunca dükkân çalışanları ayırmaya çalıştı ancak taraflar bir türlü kavgayı bırakmadı. Kavga edenlerin hemen yanındaki masada oturan 52 yaşındaki Chris Hill isimli adam ise hiçbir şey olmamış gibi telefonuyla oynamaya ve yemeğini yemeğe devam etti. Başka bir müşteri tarafından cep telefon ile kaydedilen kavganın ve Hill’in görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması sonrası İngiliz basını Hill’in peşine düştü. Kısa sürede sosyal medyada adeta fenomen olan adam olayla ilgili olarak, “Bir süre sonra kalkmayı düşündüm ama kebabımın tadını çıkartıyordum, gerçi patatesler çok lezzetli değildi” dedi.
 

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ingiltere
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