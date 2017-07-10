Ortaya çıkınca üç bakan istifa etti

Devlet bakanları, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Portekiz Milli Takımı'nın maçlarını izlemek için özel bir şirketin davetini kabul ederek Fransa'ya gittiklerinin ortaya çıkması üzerine istifa etmek zorunda kaldı

Portekiz'de özel bir şirketin davetini kabul ederek 2016'da Fransa'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Portekiz Milli Takımı'nın maçlarını seyretmeye gittikleri ortaya çıkan üç devlet bakanı istifa etti.



Başbakan Antonio Costa, Temmuz 2016'da Portekiz'in kupa kazandığı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda "Galp" adlı petrol şirketinin bazı siyasetçileri davetli olarak Fransa'ya götürmesiyle ilgili savcılığın yürüttüğü soruşturmada adı geçen mali işlerden sorumlu Devlet Bakanı Fernando Rocha, endüstriden sorumlu Devlet Bakanı Joao Vasconcelos ve uluslararası ilişkilerden sorumlu Devlet Bakanı Jorge Costa'nın istifalarını kabul etti.



Costa, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Soruşturmada adlarının geçmesi, savcılık tarafından herhangi bir şeyle suçlandıkları anlamına gelmiyor." dedi.



Söz konusu dönemde Portekiz'de resmi görevlilerin özel davetleri kabul etmesini yasaklayacak herhangi bir yasa bulunmuyordu. Bakanlar, soruşturma açılınca Fransa'ya yaptıkları seyahatin parasını Galp şirketine geri ödemişti. Portekiz'deki sosyalist hükümet, yaşanan tartışmalardan dolayı 2016 yılı sonunda yeni bir yasa çıkararak resmi görevlilerin davetiye ve hediye almasına çok ciddi sınırlamalar getirmişti.