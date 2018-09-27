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  4. 27 Eylül 2018 18:11

Otoban kenarında ilişkiye girdi

İngiltere'de otoyol kenarında şişme kadın ile cinsel ilişkiye giren adam böytle görüntülendi.

Otoban kenarında ilişkiye girdi
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İngiltere’de otoyol kenarında şişme kadın ile cinsel ilişkiye giren adam herkesi şaşırttı.
 
İngiltere’nin Northampton bölgesi yakınlardaki M1 otoyolunda, gören herkesi şaşırtan görüntüler kaydedildi. Bir kamyonun kamerasına yakalanan anlarda, bir adamın yol kenarında şişme kadınla ilişkiye girdiği görülüyor.

"BAZI İNSANLARIN ÇOK GARİP ZEVKLERİ VE FETİŞLERİ VAR"

İsminin gizli kalmasını isteyen kamyon şoförü, “Bazı insanların çok garip zevkleri ve fetişleri var” dedi. Görüntülerin yayılmasının ardından, 19 Eylül’de yaşanan olay hakkında açıklama yapan polis, ihbar üzerine bölgeye gidildiğinde adamın bulunamadığını duyurdu.

Milliyet

şişme kadın , cinsel ilişki , otoban
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