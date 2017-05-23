Otomobil devinin merkezine baskın

Daimler ofisinde arama yapıldığını doğrularken konuyla ilgili daha fazla açıklama yapmadı. Nisan ayında ABD’li kurumlar Daimler’i dizel araçlarının emisyon değerlerini manipüle etme ihtimali üzerine uyarmıştı.

Stuttgart Eminyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre soruşturmayı 23 savcı yürütüyor. 230 Daimler çalışanının soruşturmada ismi geçerken aramalar soruşturma Stuttgart’ta değil Berlin, Aşağı Saksonya ve Baden-Wuerttemberg eyaletlerinde de sürdürülüyor.

EMİSYON DEĞERİ NEDİR?

Pek çok dünya ülkesinde araçlar Türkiye’deki gibi motor hacmine göre değil, çevreyi kirletme kıstaslarına göre vergilendiriliyor. Çevreye yüksek oranda karbondioksit gazı salgılayan otomobiller için daha fazla vergi ödeniyor. Volkswagen önceki sene dizel araçlarındaki emisyon değerlerini normalden az gösteren bir yazılım kullandığı için milyarlarca dolar tazminat ödemişti.