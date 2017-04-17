Otoparka uçak düştü !

Dört kişi taşıyan küçük uçak, bir süpermarketin otoparkına düştü ve kurtulan olmadı. Yerel medya, kaza noktasının bir okula 150 metre mesafede olduğunu bildiriyor.

Reuters haber ajansı, Portekiz'de bir uçağın düştüğünü son dakika olarak duyurdu.

Kurtarma görevlileri, Lizbon yakınlarındaki sahil kenti Cascais'te bir süpermarket yanına düşen uçakta en az dört kişinin öldüğünü bildiriyor.

Yerel medyaya göre, uçağın düştüğü nokta bir okula 150 metre mesafede.

Olay yerinden sosyal medyaya yüklenen fotoğraflarda, siyah bir duman bulutunun gökyüzüne yükseldiği görülüyor.