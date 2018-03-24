Arjantin'de sempozyum Ermeniler tehdit edince iptal oldu
Arjantin'de sempozyum Ermeniler tehdit edince iptal oldu
Çin dişini gösterdi ! ABD'ye savaş uyarısı
Çin dişini gösterdi ! ABD'ye savaş uyarısı
Yunanistan şaşırttı ! FETÖ'cülere operasyon
Yunanistan şaşırttı ! FETÖ'cülere operasyon
TSK'dan zafer açıklaması: Afrin'de tüm köyler kontrol altında
TSK'dan zafer açıklaması: Afrin'de tüm köyler kontrol altında
Vergi borcu olanlara 60 aya kadar vade müjdesi
Vergi borcu olanlara 60 aya kadar vade müjdesi
Şoke eden aile sırrı: Üvey kızından çocuğu varmış !
Şoke eden aile sırrı: Üvey kızından çocuğu varmış !
Hükümetten yeni teşvik müjdesi geldi !
Hükümetten yeni teşvik müjdesi geldi !
Kış gelmedi, bahar da gelmiyor; havalar daha da soğuyacak !
Kış gelmedi, bahar da gelmiyor; havalar daha da soğuyacak !
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Avrupa
  4. 24 Mart 2018 12:49

Otoparkta cinsel ilişki kamerada !

İngiltere'de bir barın otoparkında yaşanan skandal sosyal medyayı salladı. İnternette kısa sürede yayılan görüntüler 25 binden fazla tıklandı.

Otoparkta cinsel ilişki kamerada !
A+ A-

İngiltere'nin Lancashire bölgesinde bulunan bir barın otoparkında büyük skandal yaşandı! İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre; bir çift siyah bir otomobilin arkasında seks yaptı.

O anları yansıtan görüntüler internette viral oldu. Video 25 binden fazla görüntülenme alırken, aynı zamanda sosyal medyada da tartışma başlattı.

'AÇIK ALANDA İĞRENÇLİK'

Pauline Pearson adlı bir kadın, “Kamuya açık alanda iğrençlik. Kendilerinden utanmalılar. Umarım, eğer evlilerse partnerleri bu görüntüleri izler” dedi.

Çiftin öğle yemeği yiyip içki içtikten sonra bu skandala imza attığı tahmin ediliyor.

cinsel ilişki , bar , otopark , peugeot
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM