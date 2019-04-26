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  4. 26 Nisan 2019 08:43

Panama Belegeleri'ne 150 dava !

Türkiye'de de çok tartışılan Panama Belgeleri ile ilgili olarak Almanya'da 150 dava açıldığı ve bu davalar sonucunda da 4,2 milyon avro vergi kazanıldığı ortaya çıktı.

Panama Belegeleri'ne 150 dava !
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Soruşturmayı yöneten Hessen eyaletinin Maliye Bakanı Thomas Schäfer, şu ana kadarki en büyük veri sızdırma durumu ile karşı karşıya olduklarını söyledi.

2016’da sızdırılan ve Cumhuriyet gazetesinin Türkiye gündemine taşıdığı Panama belgelerini Almanya mercek altına aldı. Off-shore şirketler aracılığıyla vergi kaçırılmasını sağlayan ağı ifşa eden belgelerle ilgili Almanya’da 150 dava açıldığı ortaya çıktı. 

Soruşturmayı yöneten Hessen eyaletinin Maliye Bakanı Thomas Schäfer, şu ana kadarki en büyük veri sızdırma durumu ile karşı karşıya olduklarını söyledi. Schäfer, soruşturma sonucunda 4.2 milyon Avro verginin geri kazanıldığını da açıkladı. 

Soruşturma kapsamında Alman ekipler, çok sayıda belgeleri inceleyerek, suç unsuru olup olmadığını tespit etmeye çalışıyor. Soruşturma için çalışmak üzere Kassel kentinde sekiz kişilik bir ekip kurulmuştu. 

Takıma önderlik eden Armin Wolf, şu ana kadar Almanya’dan bin 500 şirkete ait 290 bin belgenin incelendiğini açıkladı. Gazetemiz eski muhabiri Pelin Ünker’e de Panama belgelerini haberleştirdiği için davalar açılmıştı.

 
 
 

Cumhuriyet

dava , mahkeme , panama belgeleri , vergi
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