Papa Francis'den ''seks'' yorumu

Katolik Kilisesi yine çocuklara cinsel taciz ve bunun örtbas edilmesiyle ilgili skandallarla sarsıldığı bir dönemden geçerken Papa Francis'in gençlerle sohbeti ilginç açıklamalara sahne oldu.



Fransa'nın Grenoble-Vienne bölgesindeki kiliselerin genç cemaatini ağırlayan Papa, 16 yaşındaki bir gencin ''İnsan bedeninin kutsallığını bozan bir dünyada yönlerini nasıl bulacakları'' sorusuyla karşılaştı.

''Cinsellik, seks, tanrının bir hediyesidir. Tabu değildir'' karşılığını veren Francis, şöyle devam etti: ''Erkek ile kadın arasındaki aşkta tutku varsa seni yaşamını ebediyen vermeye iter. Ebediyen. Ve bunu bedenin ve ruhunla vermeye iter.''



'CİNSELLİĞİ YOLDAN ÇIKARMAYIN'

Ruhsal yaralanmalardan ya da zaaflardan ötürü insanların bazen cinselliklerini 'niyet edilen o çok güzel şekile uymayan yolda' kullandığını ifade eden Papa, bu insanların 'sevgiden koparılıp eğlence amacıyla nesneleştirilmiş cinselliğe' başvurduğundan söz etti.

PORNOGRAFİYE DE BİR ÇİFT LAF

Pornografiyi 'yalan sanayinin bir parçası' diye niteleyen Francis, gençlere 'kendi cinselliklerinin koruyucusu olmaları' ve 'kendilerini tüm yaşamlarının ayrılmaz parçası olacak o sevgiye hazırlamaları' telkininde bulundu.

Evlilik öncesi cinselliği yasaklayan ve cinselliği sadece kadınla erkek arasında yaşanmasını savunan Katolik Kilisesi'ndeki çocuklara cinsel saldırı skandalları ise bitmiyor. Son olarak 12 Eylül'de yayımlanan bir araştırma, 1946-2014 arasında Alman Katolik Kilisesi'ndeki din adamlarının 3677 çocuğa cinsel istimarda bulunduğu ve her 6 çocuktan birine tecavüz ettiğini ortaya koydu. Kurbanların çoğunun 13 yaş ve altındaki çocuklar olduğu belirtildi.

MÜCADELESİ İSE GÖRÜNTÜDEN İBARET KALDI

'Arjantinli ve Cizvit' ilk Papa olan Francis, göreve başladığında çocuklara cinsel tacizle hesaplaşan ilk Papa olma yolunda adımlar atmıştı, ama zamanla muhafazakar ağır toplar tarafından engellendi, son olarak da vakaları örtbas edip failleri korumakla suçlandı.

Geçen hafta Papa'nın 'büyük suçlayıcı şeytanın kilisenin piskoposlarına saldırdığı' söylemine sarılması, ağustosta yayımlanan mahkeme raporunun ABD'nin Pennsylvania eyaletindeki 300 'canavar' rahibin cinsel tacizinin on yıllardır Katolik Kilisesi tarafından örtbas edildiği ithamına yanıt olmadı.