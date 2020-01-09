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  4. 09 Ocak 2020 13:37

Papa: ''Isırmayacağına söz verirsen öpebilirsin''

Papa Francis, kendisi bir türlü bırakmayan bir kadın hayranının elini sertçe itmesinden bir hafta kadar sonra bu kez bir rahibeyle arasında geçen öpücük diyaloğuyla gündeme geldi.

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Papa, dünkü haftalık ayini öncesinde kalabalığı selamlarken bir rahibe kendisinden öpücük istedi. Francis’e yaklaşan rahibe, “Bir öpücük Papa!” diye bağırdı. Bu isteğe şakayla yanıt veren Papa, “Isırırsın! Sana bir öpücük veririm ama sakin duracaksın. Isırmak yok! Isırmayacağına söz veriyor musun?” ifadelerini kullandı.

Rahibenin söz verircesine başını sallaması üzerine Papa, onu yanağından öptü.

Papa, yılbaşı arifesinde kalabalık içindeki bir kadının elini tutup bir süre bırakmaması üzerine sinirlenmiş ve eline vurmuştu. Papa, bu hareketinin büyük tepki toplaması üzerine özür dilemişti ve “Bazen sabrımız tükeniyor. Bu durumu ben de yaşayabiliyorum” diyerek kendisini savunmuştu.

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