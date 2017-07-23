Papa'dan İsrail ve Filistin'e çağrı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Şehir Devleti Başkanı Papa Francesco, Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'daki yeni güvenlik önlemleri nedeniyle Filistinliler ile İsrail güçleri arasında çıkan çatışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Geleneksel Angelus Duası’nın ardından Vatikan’daki Apostolik Saray’da yer alan çalışma ofisinin penceresinden Aziz Petrus Meydanı’nda toplanan kalabalığa hitap eden Papa, Kudüs’te yaşanan gerilime de değindi.

Buradaki ağır gerilim ve şiddeti büyük endişeyle takip etmekte olduğunu ifade eden Papa, taraflar arasında “diyalog ve ılımlılık” çağrısı yapma ihtiyacı duyduğunu söyledi.

Papa meydandakileri, Tanrı’ya taraflara barış ve uzlaşma sağlaması için yaptığı duaya eşlik etmeye de davet etti.