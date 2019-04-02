Paris Belediye Başkanı'ndan İmamoğlu, Yavaş ve Soyer mesajı

Paris'in Sosyalist Partili Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Türkiye'de yerel seçimlerdeki başarısı nedeniyle Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere CHP adaylarını Türkçe tebrik etti.

Hidalgo, resmi sosyal medya hesabından paylaştığı Türkçe mesajında, "Türkiye'nin ve özellikle Ankara, Istanbul ve Izmir'in çoğulcu demokrasiye, adalete ve temel hak ve özgürlüklere inanan yeni Belediye Başkanlarını kutluyoruz. Paris'in dostluğundan şüpheniz olmasın" ifadelerini kullandı.