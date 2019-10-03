Paris Emniyet Müdürlüğü'nde bıçaklı saldırı: 4 ölü

Fransa'da Paris Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti. Emniyet personeli olduğu belirtilen saldırgan ölü ele geçirildi. Eylemi gerçekleştiren kişinin emniyette 20 yıldır çalışan bir personel olduğu belirtildi.

Paris Emniyet Müdürlüğü binasına giren saldırgan, bıçaklı saldırı gerçekleştirdi. Fransız basınındaki haberlere göre, 4 kişinin yaşamını yitirdiği olayda, Emniyet Müdürlüğünde çalışan ve memur olduğu ifade edilen saldırgan, polis tarafından ölü ele geçirildi.

Çevrede yoğun güvenlik önlemleri alındı, bir metro durağı da kapatıldı. Eylemi gerçekleştiren kişinin emniyette 20 yıldır çalışan bir personel olduğu belirtildi.