  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Avrupa
  4. 03 Ekim 2019 15:44

Paris Emniyet Müdürlüğü'nde bıçaklı saldırı

Fransa'nın başkenti Paris'te Emniyet Müdürlüğü'nde bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir polis memuru öldü, iki polis memuru ise yaralandı.

Paris Emniyet Müdürlüğü'nde bıçaklı saldırı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Fransa'nın başkenti Paris'te Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada saldırganın, diğer polisler tarafından vurularak öldürüldüğü belirtildi.

Polis sendikası, saldırganin emniyet personeli olduğunu açıkladı. Saldırının nedeni bilinmiyor.

Olay sonrası Paris metrosunun emniyet müdürlüğünün yakınlarındaki istasyonu güvenlik nedeniyle kapatıldı.

Emniyet Müdürlüğü'nün çevresi de kordon altına alındı. Fransa İçişleri Bakanı olay yerine gelirken, saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
emniyet , fransa , paris
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM