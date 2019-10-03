Paris Emniyet Müdürlüğü'nde bıçaklı saldırı

Fransa'nın başkenti Paris'te Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada saldırganın, diğer polisler tarafından vurularak öldürüldüğü belirtildi.

Polis sendikası, saldırganin emniyet personeli olduğunu açıkladı. Saldırının nedeni bilinmiyor.

Olay sonrası Paris metrosunun emniyet müdürlüğünün yakınlarındaki istasyonu güvenlik nedeniyle kapatıldı.

Emniyet Müdürlüğü'nün çevresi de kordon altına alındı. Fransa İçişleri Bakanı olay yerine gelirken, saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor.