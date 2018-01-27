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  4. 27 Ocak 2018 12:13

Paris sular altında kaldı !

Şiddetli yağışın etkili olduğu Fransa’nın başkenti Paris, şehrin tam kalbinden geçen Seine Nehri’nin yükselmesiyle birlikte sular altında kaldı.

Paris sular altında kaldı !
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Paris’in sembolü haline gelen Seine Nehri aşırı yağışlar nedeniyle taştı. Günlerdir devam eden yağışlar sonucu suların yükselmesi birçok toplu taşıtın durdurulmasına ve birçok araç yolunun kapatılmasına sebep oldu. Sel baskınlarına karşı ise tedbir çoktan alınmış durumda.

Haftasonu ise nehrin sularının biraz daha yükselmesi bekleniyor. Paris’in sembolü haline gelen Seine Nehri aşırı yağışlar nedeniyle önümüzdeki günlerde yükselişinin normalin üstünde olarak 5,80 metreye kadar çıkması beklenirken nehrin taşmasına ilişkin tedbirler önceden alınmıştı. Son yıllarda 1900 yılından beri en yağışlı dönemlerini yaşayan Paris, rekor taşma ile şehri mahveden 1910 yılında 8,62 metreye yükselmişti. En son 2016 yılında 6,10 metreye yükselen Seine Nehri’nin taşması sonucu birçok evi su basmıştı. Öte yandan, Louvre ve Orsay Müzeleri tedbir amaçlı birçok salonunu kapattı.

İHA

fransa , paris
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